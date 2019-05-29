شكرا لقرائتكم خبر عن فتح باب التقدم لمدارس STEM خلال النصف الثانى من يونيو المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد الدكتور رضا حجازى رئيس قطاع التعليم العام، اليوم، اجتماعًا مع مسئولى وحدة STEM، لمناقشة وضع الخطة الزمنية لقبول طلاب مدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا للعام الدراسى 2019/2020.

وحضر الاجتماع الدكتور رضا أبو سريع المشرف على مدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا، والدكتور أكرم حسن رئيس الإدارة المركزية للتعليم الثانوى، والدكتورة رانيا حافظ مدير وحدة مدارس STEM، ومحمد صديق مدير الإدارة العامة لنظم المعلومات ودعم اتخاذ القرار، وممثلون عن المركز القومى للامتحانات.

وأكد حجازى، خلال الاجتماع، أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بكافة قطاعاتها وأجهزتها حريصة على الاهتمام برعاية أبنائها من الفائقين والمتميزين من خلال الارتقاء بهم وتنمية ما لديهم من مواهب واستعدادات وقدرات من أجل الإسهام بشكل فعال فى إعداد جيل قادر على الابتكار والتطوير والبحث العلمى يشارك فى تطوير المجتمع ويدعم ركائز التنمية.

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وناقش حجازى الخطة الزمنية لقبول طلاب مدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا حيث تقرر فتح باب التقدم للطلاب الراغبين فى الالتحاق بالصف الأول الثانوى بمدارس المتفوقين، والتسجيل على الموقع الإلكترونى للوزارة عبر الرابط: http://emis.gov.eg، وذلك اعتبارًا من 16 إلى 26 يونيو 2019، على أن تعقد اختبارات القبول الخاصة بالطلاب يومى 24 و 25 /7/ 2019.

وأشار حجازى إلى أن المديريات التعليمية ستقوم باستلام ومراجعة وتجميع استمارات الطلاب، على أن تعقد الاختبارات بالإدارات التعليمية، كما يقوم المركز القومى للامتحانات بإعداد مجموعة من الاختبارات التى تقيس القدرات الإبداعية والسمات الشخصية والعلوم والرياضيات، على أن تقوم الإدارة العامة لنظم المعلومات بإعلان نتائج الطلاب المقبولين ومدارسهم، وإرسال قوائم الطلاب المقبولين إلى وحدة STEM، وترسل وحدة STEM قوائم الطلاب المقبولين إلى المدارس.

وجدير بالذكر أن مدارس المتفوقين تهدف إلى رعاية المتفوقين فى العلوم الرياضيات والهندسة والتكنولوجيا والاهتمام بقدراتهم، وتطبيق مناهج وطرق تدريس جديدة تعتمد على المشروعات الاستقصائية والمدخل التكاملى فى التدريس، وتحقيق التكامل بين منهج العلوم والرياضيات والهندسة والتكنولوجيا بما يكشف عن مدى الارتباط بين هذه المجالات؛ وإعداد طالب لديه القدرة على التصميم والإبداع والتفكير النقدى، وإكسابه مهارات التعلم التعاونى وغيرها من مهارات القرن الحادى والعشرين.

وتتواجد مدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا فى محافظات: (الجيزة، والقاهرة، والإسكندرية، وكفر الشيخ، والدقهلية، والإسماعيلية، والبحر الأحمر، وأسيوط، والأقصر، والمنوفية، والغربية، والقليوبية، والشرقية، وقنا).