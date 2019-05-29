شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية تعلنان بدء سريان اتفاق التعاون الدفاعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية، بدء سريان اتفاق التعاون الدفاعي بينهما، حسبما أفادت فضائية "العربية" فى خبر عاجل منذ قليل.

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