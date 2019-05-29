شكرا لقرائتكم خبر عن الليكود يهدد بحل الكنيست والدعوة لانتخابات برلمانية جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن حزب الليكود الإسرائيلى، اليوم الأربعاء، عن تمكنه من ضمان غالبية للتصويت على حل الكنيست، حسبما أكدت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية.

وذكرت الصحيفة الإسرائيلية، أن التهديد بحل الكنيست يأتى فى وقت ستنتهى فيه المهلة الأخيرة أمام رئيس الوزراء المكلف بنيامين نتنياهو لتشكيل الحكومة عند منتصف ليل اليوم؛ وهو ما يعنى حل الكنيست الذى يضم 120 عضوا، وإعلان الانتخابات من جديد خلال ثلاثة أشهر، بعد مرور أكثر من شهر على الانتخابات الأخيرة.

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ويسعى نتنياهو إلى حل الكنيست والذهاب لانتخابات جديدة بعد فشله شبه المؤكد فى تشكيل الائتلاف الحكومى الذي كلف به قبل 42 يوما، وذلك لقطع الطريق أمام إمكانية تكليف الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين عضو كنيست آخر بمهمة تشكيل الحكومة.