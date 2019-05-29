شكرا لقرائتكم خبر عن الحياة تسير على طبيعتها فى شمال سيناء (فيديو) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رصدت كاميرا " دي إم سي"طبيعة الحياة في شمال سيناء، وسير الحالة التعليمية سواء الجامعي أو قبل الجامعي. كما استعرضت التطور الذى طرأ على قطاع الصحة في شمال سيناءمع الاهتمام بتقديم الخدمات الصحية والطبية المتنوعة للمواطنين من أبناء المحافظة والحركة التجارية. Advertisements

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