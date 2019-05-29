«كلب جهنم» فى قبضة «صقور مصر».. غدا ”الخليج 365”

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحت عنوان «كلب جهنم» فى قبضة «صقور مصر»، تكشف ”الخليج 365” فى عددها المطبوع الصادر غدا الخميس، القصة الكاملة لجهود رجال مصر فى استعادة الإرهابى هشام عشماوى من الجيش الليبى.. الرئيس عبد الفتاح السيسى: تحية لصقور مصر الذين ينقضون على كل من تسول له نفسه إرهاب المصريين.. تحية رسمية وشعبية للمخابرات العامة. Advertisements فيما يلى أهم عناوين عدد الغد من ”الخليج 365”..

فيما يلى أهم عناوين عدد الغد من ”الخليج 365”.. ـ «كلب جهنم» فى قبضة «صقور مصر».. القصة الكاملة لجهود رجال مصر فى استعادة الإرهابى هشام عشماوى من الجيش الليبى.. الرئيس السيسى: تحية لصقور مصر الذين ينقضون على كل من تسول له نفسه إرهاب المصريين.. تحية رسمية وشعبية للمخابرات العامة

ـ «كلب جهنم» فى قبضة «صقور مصر».. القصة الكاملة لجهود رجال مصر فى استعادة الإرهابى هشام عشماوى من الجيش الليبى.. الرئيس السيسى: تحية لصقور مصر الذين ينقضون على كل من تسول له نفسه إرهاب المصريين.. تحية رسمية وشعبية للمخابرات العامة ـ مجلس النواب يهنئ الشعب المصرى وأسر الشهداء على سقوط الإرهابى الخطير ويشيد بالجهود الناجحة للمخابرات العامة والقوات المسلحة فى مكافحة الإرهاب ـ عشماوى.. سجل الدم والإرهاب.. سافر إلى تركيا 2013 وقاتل فى سوريا.. شكل تنظيم المرابطين بعد وصوله لدرنة.. شارك فى اغتيال النائب العام هشام بركات.. ودبر مذبحة كمين الفرافرة ومجزرة «عرب شركس»



ـ عشماوى.. سجل الدم والإرهاب.. سافر إلى تركيا 2013 وقاتل فى سوريا.. شكل تنظيم المرابطين بعد وصوله لدرنة.. شارك فى اغتيال النائب العام هشام بركات.. ودبر مذبحة كمين الفرافرة ومجزرة «عرب شركس»

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