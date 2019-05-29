100 مليون صحة: رمضان أنسب الأوقات للإقلاع عن التدخين نهائيا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت حملة 100 مليون صحة، أن أنسب توقيت للإقلاع عن التدخين يكون فى رمضان، وذلك لأن الصائم المدخن يظل وقت طويل من اليوم يصل قرابة الـ 16 ساعة هذة الأيام لا يدخن وهو صائم .
وقالت حملة 100 مليون صحة، أن التدخين ضار جدا بالصحة ويسبب الأزمات الصحية خاصة سرطان الرئة، مضيفة: أن هناك عيادات متخصصة تتبع وزارة الصحة تساهم فى وضع برامج صحية للإقلاع عن التدخين.
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