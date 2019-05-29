"انقطاع الكهرباء في لجنة".. التعليم: 476 ألف طالب أولى ثانوي أدوا امتحان التاريخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين محمد:

أعلنت غرفة عمليات امتحانات الصف الأول الثانوي، أن 476 ألفًا و190 طالب وطالبة أدوا امتحان مادة التاريخ اليوم في جميع اللجان الامتحانية الموجودة على مستوى الجمهورية.

وذكرت الغرفة أن الفترة الصباحية التي بدأت في الساعة التاسعة استمرت لمدة ساعة ونصف الساعة شهدت أداء 425 ألفاً و679 طالب وطالبة الامتحان بطريقة إلكترونية، من إجمالي مستهدف 454 ألفاً و193 طالب في 1964 مدرسة، فيما أدى 103 آلاف و764 طالب الامتحان ورقيًا.

وفي الفترة المسائية، والتي بدأت في تمام الساعة الواحدة ظهرًا واستمرت لمدة ساعة ونصف الساعة، أدى 50 ألفاً و511 طالب وطالبة الامتحان بطريقة إلكترونية، من إجمالي مستهدف 54 ألف طالب وطالبة في 705 مدرسة حكومية مجهزة لاستقبال طلبة المدارس الخاصة والمعاهد القومية، فيما أدى 6 آلاف و62 طالب وطالبة الامتحان ورقيًا.

وتلقت الغرفة، عدة ملاحظات التي لم تؤثر على سير العملية الامتحانية وجرى التعامل معها بشكل فوري مراعاة لمصلحة أبنائنا الطلاب.

وفي محافظة قنا، جرى الإبلاغ في الساعة 10 صباحًا أن بعض الأكواد لا تعمل بمدرسة الرئيسية الثانوية وتم التنبيه بعمل تقرير بالواقعة والتواصل مع الشركة لحل المشكلة.

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ورصدت غرفة العمليات بمحافظة القليوبية، بعض المشكلات ببعض الأكواد الخاصة بمدارس إدارة شبين القناطر، وجرى التنبيه بالتواصل مع الشركة لحل المشكلة وعمل تقرير بالواقعة.

وذكرت الغرفة أن مدرسة الشروق الثانوية بإدارة الوراق شهدت انقطاعًا للكهرباء، وجرى تشغيل الـ(ups) الخاص بالمدرسة بعد مرور نصف ساعة من بداية امتحان الفترة المسائية بعد التواصل مع مدير المديرية.

وقالت الوزارة إن التيار الكهربائي عاد للعمل واستكمل الطلاب الامتحان إلكترونيًا.

وتعقد امتحانات الفصل الدراسي الثاني لـ 585,980 طالب وطالبة بالصف الأول الثانوى على فترتين الفترة الصباحية وتضم طلاب المدارس الحكومية والخدمات والمنازل والسجون والمستشفيات، إضافة إلى الفترة الثانية لطلاب المدارس الخاصة والمعاهد القومية.

وأكدت الوزارة أنه سيتم اعتبار الصف الأول الثانوى تدريبي لجميع الدفعات وليس دفعة العام الحالي فقط.