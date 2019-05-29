من داخل ليبيا.. فيديو جديد للإرهابي هشام عشماوي أثناء ترحيله لمصر​

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

أذاعت قناة "إكسترا نيوز"، قبل قليل، لقطات خاصة للإرهابي هشام عشماوي أثناء ترحيله من ليبيا.

كانت مصر تسلمت من الجيش الوطني الليبي، أمس الثلاثاء، الإرهابي هشام عشماوي المطلوب في قضايا إرهابية.

جاء ذلك خلال زيارة الوزير عباس كامل رئيس المخابرات العامة إلى ليبيا، التقى خلالها المشير خليفة حفتر قائد الجيش الوطني الليبي.

وأظهرت اللقطات الجديدة التي أذاعتها قناة "إكسترا نيوز"، قيام رجال القوات الخاصة باقتياد الإرهابي هشام عشماوي إلى داخل الطائرة الحربية التي نقلته من ليبيا إلى مصر، وأجلسوه معصوب العينين، كما تم وضع سماعة على أذنيه وظهرت يداه مقيدتان داخل الطائرة.

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وتواجد في الطائرة الحربية عدد من رجال القوات الخاصة الملثمين الذين أحاطوا بالإرهابي عشماوي، وتحكموا في تحركاته حتى إنزاله من الطائرة لدى وصولهم إلى مصر.

واُدين "عشماوي" بالاشتراك في محاولة اغتيال وزير الداخلية الأسبق اللواء محمد إبراهيم، وكذلك اغتيال النائب العام السابق هشام بركات، والإعداد لاستهداف الكتيبة "101 حرس حدود"، واستهداف مديرية أمن الدقهلية، والهجوم على حافلات الأقباط بالمنيا والذي أسفر عن استشهاد 29 شخصا، والهجوم على مأمورية الأمن الوطني بالواحات والتي راح ضحيتها 16 شهيدا.

ويصفه الخبراء الأمنيون، بأنه رأس أفعى الإرهاب التي تحاول بث سمومها في وطننا والدول العربية الشقيقة.

وكانت محكمة جنايات غرب القاهرة العسكرية، قضت غيابيًا بإعدام هشام عشماوي، و13 من العناصر الإرهابية في اتهامهم بالهجوم على "كمين الفرافرة" الذي أسفر عن استشهاد 28 ضابطًا ومجندًا.