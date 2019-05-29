محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:
هنأ الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، نادي الزمالك بفوزه بلقب الكونفدرالية الأفريقية لكرة القدم على حساب فريق نهضة بركان المغربي.
وأرسل "عبدالعال"، الأربعاء، برقية تهنئة إلى نادي الزمالك بعد تتويجه بالكونفدرالية الأفريقية، قائلًا: "لقد حقق نادي الزمالك العريق نصرًا مستحقًا بفضل جهود أبنائه الذين آلوا على أنفسهم أن يحولوا الحلم إلى حقيقة، فبذلوا وما بخلوا ليحققوا للشعب المصري كله وقيادته سعادة انتظروها، وتعم البهجة والسرور كل بيت في مصر".
وتوج الزمالك بطلًا للكونفدرالية الأفريقية للمرة الأولى في تاريخه بعدما فاز بركلات الترجيح على نهضة بركان في مباراة الإياب من الدور النهائي للمسابقة، الأحد الماضي.
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس النواب عن فوز الزمالك بالكونفدرالية: البهجة عمّت كل بيت في مصر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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