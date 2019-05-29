نشرة الحوادث المسائية.. محاكمة بطلة "عندي ظروف" ومقتل شاب في سوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365)
شهد الشارع المصري العديد من الوقائع خلال الساعات الماضية، كما شهدت أروقة المحاكم اليوم الأربعاء، نظر بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.
ويقدم "الخليج 365" فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك القضايا:
وفاة مدير أمن أسيوط في حادث سير
توفي اللواء جمال شكر، مدير أمن أسيوط، إثر إصابته في حادث انقلاب سيارة كانت تقله رفقة اللواء منتصر عويضة، مدير المباحث الجنائية أثناء مرورهم على الخدمات في حملة تأمينية على الطريق الصحراوي الغربي بعد تمركز القوصية.
الأمن العام: خلافات مالية وراء مقتل شاب بسوهاج
نجح قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع أجهزة الأمن بسوهاج، في كشف ملابسات العثور على جثة شاب مجهول ملقاة داخل مجرى مائي بسوهاج وضبط الجناة مرتكبي الحادث.
ضبط أجنبي حاول تهريب 290 ألف دولار داخل فتحات تكييف سيارة
أحبطت إدارة شرطة منفذ السلوم البري محاولتي تهريب 290 ألف دولار أمريكي عبر منفذ السلوم البري، و 4 أجهزة لاسلكية ضمن مشمول رسالة مضمونها أمتعة شخصية قادمة من إحدى الدول العربية.
لحظة مداهمة القوات لبؤر إجرامية وضبط 9 تجار مخدرات بالقليوبية
أعد قطاع العلاقات العامة والإعلام بوزارة الداخلية، فيديو يبرز جهود قطاع الأمن العام وأجهزة الأمن بالقليوبية خلال مداهمة بعض البؤر الإجرامية ولضبط تجار المواد المخدرة بمنطقة أبو الغيط.
ضبط عامل وشقيقته لتجارتهما وتصنيع المخدرات بباب الشعرية
تمكنت مباحث القاهرة، من ضبط عامل وشقيقته، لاتهامهما بتصنيع وبيع المواد المخدرة بمنطقة باب الشعرية.
إصابة 15 مواطنًا في تصادم سيارتين بالمنيا
أصيب 15 مواطنًا، إثر تصادم سيارتين ميكروباص وأخرى ربع نقل على الطريق الزراعي "مصر- أسوان" أمام مركز بني مزار شمال محافظة المنيا.
تغريم يوسف الحسيني 50 ألف جنيه في واقعة سب الزند
قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالعباسية، اليوم الأربعاء، بإلزام الإعلامي يوسف الحسيني بدفع 50 ألف جنيه تعويضا مؤقتا في واقعة سبه وقذف للمستشار أحمد الزند.
إحالة بطلة "عندي ظروف" وآخرين للجنح
أمرت نيابة الأموال العامة في شمال الجيزة، بإحالة المطربة "شيما" بطلة كليب "عندي ظروف" و25 آخرين، إلى محكمة الجنح؛ لاتهامهم بالاتجار بالبشر، وتشكيل شبكة دولية لممارسة أعمال الدعارة، وجلب وترويج مخدرات "هيروين" والآيس" و"الكريستال".
كانت هذه تفاصيل خبر نشرة الحوادث المسائية.. محاكمة بطلة "عندي ظروف" ومقتل شاب في سوهاج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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