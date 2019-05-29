تأجيل محاكمة 9 متهمين في قضية "رشوة التموين" لـ 22 يونيو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - صابر المحلاوي:

أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بطرة، برئاسة المستشار علي الهواري، أولى جلسات محاكمة رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية السابق و8 آخرين في القضية المعروفة إعلاميا بـ "رشوة وزارة التموين"، إلى 22 يونيو المقبل؛ للاطلاع.

عقدت المحكمة جلستها برئاسة علي الهواري وعضوية المستشارين أشرف العشماوي وخالد فخري الشلقامي.

كانت نيابة أمن الدولة العليا، أحالت رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية السابق وآخرين لاتهامهم بطلب وتقاضي عطايا تمثلت في مبالغ مالية وفوائد لنفسه ولغيره على سبيل الرشوة مقابل أدائه عمل من أعمال وظيفته وقيام باقي المتهمين بتقديم العطايا والفوائد على سبيل الرشوة والتوسط في تقديمها.

وأسفرت تحريات هيئة الرقابة الإدارية، عن طلب وأخذ رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية مبالغ مالية على سبيل الرشوة من 3 شركات بوساطة سكرتير مكتبه ومستشاري وزارة التموين والتجارة الداخلية لشئون الاتصال السياسي والإعلام مقابل تسهيل إجراءات إسناد عمليات توريد السلع الغذائية لتلك الشركات وموافقته على صرف مستحقاتها المالية الناشئة عن التوريد.