بالفيديو.. لحظة مداهمة القوات لبؤر إجرامية وضبط 9 تجار مخدرات بالقليوبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: أعد قطاع العلاقات العامة والإعلام بوزارة الداخلية، فيديو يبرز جهود قطاع الأمن العام وأجهزة الأمن بالقليوبية خلال مداهمة بعض البؤر الإجرامية ولضبط تجار المواد المخدرة بمنطقة أبو الغيط. وأسفرت الجهود عن ضبط 9 من العناصر الإجرامية الخطرة لقيامهم بالاتجار في المواد المخدرة وبحوزتهم "182 طربة من مخدر الحشيش وزنت 28.500 كيلو، و2 خزينة أسلحة نارية، و18 طلقة نارية، سلاح أبيض، مبالغ مالية، 7 هاتف محمول". تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وتولت النيابة مباشرة التحقيق.

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