مصر | الصور الأولى لحادث التصادم المتسبب في وفاة مدير أمن أسيوط

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الصور الأولى لحادث التصادم المتسبب في وفاة مدير أمن أسيوط والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنشر "الخليج 365"، الصور الأولى لحادث التصادم المتسبب في وفاة مدير أمن أسيوط.

وأعلن اللواء جمال نورالدين محافظ أسيوط، حالة الحداد بالمحافظة وإلغاء كافة الفعاليات والاحتفالات، على خلفية وفاة اللواء جمال شكر، مدير أمن أسيوط، في حادث سير، أثناء تفقده الأكمنة المرورية بطريق القوصية- اسيوط اليوم، قائلا نحتسبه عند الله من الشهداء لانه توفى اثناء ادائه واجبه الوطنى فى تفقد بعض الاكمنة المرورية.

ونعى المحافظ ببالغ الحزن والاسى أسرة اللواء جمال شكر مدير امن اسيوط داعيًا الله ـ عز وجل ـ أن يتغمده بالرحمة والمغفرة متمنيًا لأسرته الصبر والسلوان متمنيا الشفاء العاجل للواء دكتور منتصر عويضة مدير المباحث الجنائية وجميع المصابين فى الحادث.

كان اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط قد تلقى اخطارا من غرفة عمليات المحافظة يفيد تعرض مدير امن اسيوط ومدير المباحث الجنائية لحادث مروري اثناء تفقده بعض الاكمنة الامنية بطريق القوصية اسيوط مما ادى انقلاب سيارتهما والتى ترتب عليها وفاة مدير الامن واصابة مدير المباحث الجنائية وبعض الضباط المرافقين لهما وتم على الفور نقلهم الى مستشفى اسيوط الجامعى لتوقيع الكشف الطبى على المصابين واجراء الاسعافات اللازمة.