مصر | 24 يونيو.. الحكم على مسئول بحي الموسكي بتهمة الرشوة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 24 يونيو.. الحكم على مسئول بحي الموسكي بتهمة الرشوة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع المحاكم بطره، حجز محاكمة مسئول بحي الموسكي بتهمة تقاضي الرشوة من أحد ملاك المحلات بالمنطقة للتغاضي عن مخالفات البناء، للنطق بالحكم بجلسة 24 يونيو.

صدر القرار برئاسة المستشار على الهواري وعضوية المستشارين أشرف العشماوي وخالد فخري الشلقامي وسكرتارية خالد عبد المنعم.

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وكان المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الاول لنيابة امن الدوله العليا قد امر بإحالة مسؤول بحى الموسكى الى محكمة الجنايات لقيامه بالحصول على رشوة مالية من مالك محل للاخلال بمهام وظيفته والتغاضى عن تحرير مخالفات بناء.

وكشفت التحقيقات التى باشرتها نيابة امن الدولة باشراف المستشار خالد ضياء المحامى العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا عن قيام مسؤول بادارة المتابعه الميدانية بحى الموسكى "44 سنة" فى الفترة من 1 الى 17أكتوبرالماضى بصفته موظف عمومى طلب وأخذ من صاحب محل للملابس مبلغ 20 ألف جنيه على سبيل الرشوة مقابل التغاضى عن تحرير مخالفات بناء للمحل المملوك له.

وتوصلت التحقيقات الي أن صاحب محل الملابس أثناء قيامه باجراء بعض التعديلات به فوجئ بالمتهم" المختص بالمروربالاماكن الموكلة له لتدوين وتصوير المخالفات " يطلب منه مبلغ 20 ألف جنيه على سبيل الرشوة مقابل الاخلال بواجبات وظيفته وهى عدم تحرير محاضر مخالفات لعملية التجديد والاحلال التى يقوم بها .. توصلت تحريات المباحث الى صحة الواقعة وباستصدار اذن من النيابة العامة بتسجيل ومراقبة المحادثات الهاتفية واللقاءات تم ضبط المتهم وبتفتيشه عثر بحوزته على مبلغ الرشوة.