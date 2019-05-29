أخبار مصر | "عاشور" يعتمد الاتحاد العام لمحامين ومحاميات مصر (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "عاشور" يعتمد الاتحاد العام لمحامين ومحاميات مصر (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وافق سامح عاشور، نقيب المحامين، على الطلب المقدم من مجموعة من المحامين لإنشاء الاتحاد العام لمحامين ومحاميات مصر.

جاء ذلك خلال لقاء "عاشور"، اليوم الأربعاء، بمجموعة من مؤسسي الاتحاد، الذي ينبثق منه ثلاث لجان فرعية بالإسماعيلية، وبني سويف، وبورسعيد.

وقال عبد المنعم نوح، المؤسس العام للاتحاد، إن شعار الاتحاد هو محامون فى حب المحاماة، وقوتنا وثبوحدتنآ خلف نقابتنآ، مضيفا: "تم اعتماد ثلاثة مكاتب داخل الاتحاد لخدمة شباب المحامين وهي الحريات، ومحاميات مصر، والشؤون الثقافية والرحلات".