أخبار مصر | خبير في الشئون الأمنية والاستراتيجية يوضح معنى "GIS"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خبير في الشئون الأمنية والاستراتيجية يوضح معنى "GIS" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أوضح محمد الكناني الخبير فى الشئون الأمنية والاستراتيجية، معنى اختصار "GIS" الذي كتب على ملابس أفراد المخابرات المصرية، قائلًا إنها ترمز لـ "جهاز المخابرات العامة General Intelligence Service"، لافتًا إلى أن المخابرات العامة هي جهاز مستقل وليس إدارة (كإدارة المخابرات الحربية والاستطلاع التابعة للأمانة العامة لوزارة الدفاع والمسؤول عنها يحمل لقب "مدير" وليس رئيس كما هو الحال في المخابرات العامة) ويتبع رئاسة الجمهورية مباشرة ورئيسه في مكانة الوزير ويعمل به ضباط من القوات المسلحة والشرطة والمدنيين، وهو مسؤول بشكل رئيسي عن اعمال التخابر والتجسس وينقسم الى هيئة الامن القومي ومسؤوليتها التصدي لكافة اعمال التجسس ضد الدولة وجهاز الخدمة السرية ومسؤوليته تجنيد العملاء والتجسس المضادضد الجهات والاجهزة المعادية خارج الدولة.

وتابع محمد الكناني: لا يمكن أبدا تحديد اختصاصات ومهام الوحدة المصرية، التي بكل تأكيد تخضع للسرية، ولكن، وطبقاً لما قامت به من أعمال مرافقة وحماية لرئيس المخابرات العامة السابق الوزير/ خالد فوزي خلال زيارته لقطاع غزة والضفة الغربية في اكتوبر 2017، بحسب ماظهر من الصور آنذاك، وما قامت به أمس من مرافقة للإرهابي هشام عشماوي بعد تسليمه من قبل الجيش الوطني الليبي، فبكل تأكيد نطاق عملها يشمل حماية الشخصيات والأهداف عالية القيمة .

وأضاف: والتجهيز الفردى سواء معدات قتالية أو تمويه لا يقاس بالجمال والشكل، فالغرض الخاص من تلك التجهيزات والمعدات يتوقف على طبيعة المهمة، والتي كانت في حالة عشماوي " استخراج هدف عالى الأهمية فى بيئة صديقة مع الأخذ في الاعتبار أنها غير مستقرة نسبياً فلم يكن هناك حاجة لتجهيزات قتالية بمستويات أكثر تقدماً، ويمكن أن تشكل وزناً وعبئاً اضافيين على الفرد المقاتل.