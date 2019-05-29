أخبار مصر | غدًا.. "التضامن" توقع مذكرة تفاهم لتنفيذ مبادرة رمضان أمان لنشر التوعية المرورية بين السائقين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر غدًا.. "التضامن" توقع مذكرة تفاهم لتنفيذ مبادرة رمضان أمان لنشر التوعية المرورية بين السائقين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعقد وزارة التضامن الاجتماعى بقيادة غادة والي، غدًا فعاليات توقيع مذكرة تعاون بين مؤسسة معانا لإنقاذ الإنسان وجمعية الإحسان الخيرية الإماراتية، وذلك لتنفيذ مبادرة رمضان أمان لنشر التوعية المرورية بين السائقين.

ويأتي ذلك بحضور غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، ، في تمام الساعة العاشرة والنصف صباحا، بمقر الوزارة بالعجوزة.