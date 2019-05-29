أخبار مصر | شاهد.. لقطات خاصة أثناء ترحيل الإرهابي هشام عشماوي من ليبيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شاهد.. لقطات خاصة أثناء ترحيل الإرهابي هشام عشماوي من ليبيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تسلمت مصر من الجيش الوطني الليبي، أمس، الإرهابي هشام عشماوي المطلوب في عدة قضايا إرهابية وكذلك الإرهابي بهاء علي علي عبدالمعطي الذي نفذ بعض العمليات الإرهابية بالإسكندرية.

ونعرض لكم بعض اللقطات الخاصة، أثناء ترحيله من ليبيا إلى مصر.

وعلق الرئيس عبد الفتاح السيسي قبل أشهر على إلقاء الجيش الوطني الليبي القبض على هشام عشماوي الرأس المدبر للعديد من العمليات الإرهابية التي تمت في الفترة الأخيرة، قائلًا: "ما الفرق بينه وبين الشهيد أحمد المنسي".

وأضاف الرئيس خلال كلمته بالندوة التثقيفية الـ29 للقوات المسلحة: "إيه الفرق بين هشام عشماوي وأحمد المنسي، ده إنسان وده إنسان، وده ظابط وده ظابط، والاثنين كانوا في وحدة واحدة، الفرق بينهم إن حد منهم خان، وحد تاني استمر على العهد والفهم الحقيقى لمقتضيات الحفاظ على الدولة المصرية وأهل مصر بنصقفلوا، والتاني عاوزينه علشان نحاسبه".