أخبار مصر | التضامن تنظم حفل إفطار جماعي لأبناء المؤسسة العقابية بالمرج

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التضامن تنظم حفل إفطار جماعي لأبناء المؤسسة العقابية بالمرج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نظمت المؤسسة العقابية لرعاية الأحداث بالمرج، أمس الثلاثاء حفل إفطار جماعى لأبناء المؤسسة العقابية وذلك بمقر المؤسسة بالمرج وذلك فى اجواء رمضانية وبحضور ممثلى وزارة الداخلية و مكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة وممثلى عدد من الجمعيات الاهلية، تحت رعاية غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى.

ضم برنامج الإفطار عروضا فنية وغنائية متميزة من تقديم ابناء المؤسسة العقابية حيث تم تقديم فقرة مسرحية واخرى استعراضية لمواهب الابناء تعبر عن احلام وطموحات الابناء الى جانب فقرات من الانشاد والاغانى الدينية .

جدير بالذكر أن المؤسسة العقابية لرعاية الأحداث بالمرج والتى تضم 270 ابنا بمراحل التعليم الإعدادى والثانوى تشهد عمليات تطوير واسعة من إحلال وتجديد العنابرحيث تم الانتهاء من تطوير 4 عنابر والمطبخ ومازال العمل بالتطوير مستمر وقد وتم تخصيص حجرة كمشغل للصناعات اليدوية كما تم استحداث معمل للحاسب الألى بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتم تطوير ملاعب رياضية و تطوير قدرات الجهاز الإداري بالمؤسسة عن طريق تنفيذ دورات دعم نفسى للأبناء والاخصائيين ودورات مهارات حياتية و دورات كمبيوتر و محو امية كما تم مؤخرا دعم المؤسسة بانشطة خاصة بتعديل السلوك من خلال الفن والذى ابلى فيه الابناء بجدارة كبيرة.