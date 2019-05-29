أخبار مصر | لماذا يعتبر تسليم الإرهابي هشام عشماوي لمصر صيدًا ثمينا؟

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لماذا يعتبر تسليم الإرهابي هشام عشماوي لمصر صيدًا ثمينا؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال عمرو فاروق الباحث في شئون الحركات الإسلامية، إن عملية اعتقال هشام عشماوي وتسليمه للسطات المصرية بمثابة ضربة قوية لقيادات تنظيم القاعدة والدول الراعية للإرهاب لعدة أسباب جوهرية.

وتابع عمرو فاروق،: يعتبر عشماوي من القيادات التي يصعب تكرارها على مدار السنوات الماضية، باعتباره أحد ضباط الصاعقة بالجيش المصري وقدرة هشام عشماوي على قراءة الاوضاع والمشهد السياسي داخل مصر في اللحظة الراهنة، عكس قيادات تنظيم القاعدة الهاربة خارج البلاد من أكثر من 30 عام.

وأشار عمرو فاروق إلي أن قدرة هشام عشماوي على قراءة الجغرافية السياسية داخل الحدود الشرقية بسيناء، وكذلك الحدود الغربية المتماهية مع الحدود الليبية ،و تنقل عشماوي بين عدد من التنظيمات الإرهابية داخل سيناء وخارجها، جعله محطة مهمة في التواصل مع مختلف القيادات التكفيرية، المعنية بتمويل وتسليح هذه الكيانات، ما يعني أنه على دراية كاملة بمختلف العناصر التي تدير الشبكة المالية للتنظيمات داخل المنطقة العربية وأفريقيا، والدول الراعية لهذه الخلايا التكفيرية الكامنة، اَي أنه كنز معلوماتي حقيقي للأجهزة الاستخباراتية.

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واكمل الباحث في شئون الحركات الإسلامية قائلا، القبض على عشماوي من شأنه الكشف عن عدد كبير من العناصر المتعاونة مع هذه التنظيمات، وتقوم بتسريب المعلومات لها وتسهل مهمتها، فوفقا لمصادر خاصة، فإن عشماوي عقب التحقيق معه اعترف على قيادة مهمة تقوم بتسريب احداثيات الطيران الحربي، وطلعاته في القضاء على هذه العناصر مما يتيح لهم الهروب وتغير اماكنها قبل عملية الاستهداف.

ونوه عمرو فاروق علي حلم أيمن الظواهري أن يحول هشام عشماوي، الداخل المصري لنقطة ارتكاز لتنظيم القاعدة، وهو سيناريو فشل فيه جيل أسامة بن دلان، وأيمن الظواهري، وأبو محمد المصري و"سيف العدل"، المسؤول العسكري الحالي للتنظيم الي جانب سقوط مخطط إيران في ايجاد موضع قدم لها داخل المنطقة العربية وتحديدا التراب المصري عن طريق انشاء معسكرات قاعدية تحقق مصالحها، عقب فشلها في توظيف القوة الناعمة في نشر المذهب الشيعي داخل القاهرة، لاسيما أن ايران هي الراعي الرسمي والمحتض الرئيسي لقيادات تنظيم القاعدة، على مدار تاريخها.

وأضاف الباحث في شئون الحركات الإسلامية أن ايمن الظواهري يرى أن هشام عشماوي، هو طوق النجاة، لكونه الوحيد الذي يمكن أن يلعب دور المحلل لقيادة اللجنة الأمنية والعسكرية، بديلا لـ"سيف العدل"، المسؤول العسكري الحالي ، واعتبر الظواهري، أن هشام عشماوي، هو صماما الأمان أمام الاطاحة به من قيادة تنظيم القاعدة، والوقوف حائط صد أمام مخطط تصعيد حمزة بن لادن ليكون امتدادا لخلافة بن لادن الاب، باعتباره الوريث الشرعي لمشروع الأب الروحي للجهاد العالمي ، و كان عشماوي هو محور الارتكاز الحقيقي لتنظيم القاعدة خلال المرحلة المقبلة، إذ فك وتركيب المشهد التنظيمي الداخلي لن يتم الا من خلاله، إذ رغب الظواهري في تقديمه كمسؤول عسكري، وتصعيد "سيف العدل"، نائبا له، تمهيدا ليكون خليفة له، ووقف الدعوات التي تنادي طالب الظواهري بالتنحي بعد فشلها في إدارة المشهد سياسيا وعسكريا، تاركا الساحة للأجيال الشبابية وفي مقدمتها حمزة بن دلان، الذي يدعمه "أبو محمد المصري"، كونه زوج ابنته.