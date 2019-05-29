غش وتصوير وتمزيق الإجابة.. تجاوزات امتحان الدبلوم

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في امتحانات شهادة الدبلومات الفنية شهدت عدد من اللجان على مستوى الجمهورية بعض التجاوزات تنوعت ما بين تسريب الامتحان عبر «واتساب» أو دخول اللجان بالهاتف المحمول

أدى، اليوم الأربعاء، طلاب شهادة إتمام الدراسة الدبلومات المدارس الفنية "صناعي، زراعي، تجاري، فندقي"، امتحانات الدور الأول للعام الدراسي 2018 - 2019، وقال الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني، إن جميع المنتدبين حضروا لمراجعة الأوراق الامتحانية في المواعيد المحددة لكل منهم، ومراجعتها وتحرير محاضر تفيد بعدم وجود أخطاء مطبعية أو فنية، وأن زمن الإجابة وفقا لما ورد في جداول الامتحانات. وتلقت غرفة عمليات التعليم الفني عدة ملاحظات التي لم تؤثر على سير العملية الامتحانية.

ورصدت الغرفة: في اللجنة رقم (872) طور سيناء الصناعية المشتركة بالطور (صناعي)، بناءً على اتصال تليفوني من غرفة العمليات بمديرية طور سيناء مزق الطالب "م. م" بتمزيق ورقة الإجابة، وحرر رئيس اللجنة محضرا بالواقعة واستدعى الشئون القانونية لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال الموقف.اقرأ أيضا| غش وتسريب وتمزيق

ورصدت الغرفة: في اللجنة رقم (872) طور سيناء الصناعية المشتركة بالطور (صناعي)، بناءً على اتصال تليفوني من غرفة العمليات بمديرية طور سيناء مزق الطالب "م. م" بتمزيق ورقة الإجابة، وحرر رئيس اللجنة محضرا بالواقعة واستدعى الشئون القانونية لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال الموقف. اقرأ أيضا| غش وتسريب وتمزيق الإجابة.. تجاوزات امتحان الدبلوم وفي لجنة رقم (2647) الكوم الطويل التجارية المشتركة بكفر الشيخ (تجاري)، رصدت الغرفة، تصوير الطالب "ا. م" شعبة تسويق امتحان مادة إحصاء وتحميله على جروب واتس آب باسم (شباب وبنات شعبة تسويق مكملين)، وبالتواصل مع رئيسة اللجنة "ح. س" تحفظت على موبايل الطالب، وتم تحرير محضر بالواقعة واستدعاء الشئون القانونية لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال الموقف. وفي لجنة رقم (142) صلاح سالم للتعليم الأساسي بالعياط (صناعي)، رصدت الغرفة تحميل طالب امتحان مادة تكنولوجيا تكييف على جروب واتس آب باسم (شباب وبنات شعبة تسويق مكملين)، وبالتواصل مع رئيس اللجنة "ي. م" فتش جميع الطلاب وتبين وجود موبايل مع بعض الطلاب وهم: "م. ح"، و"م. ر"، و"م. ر"، و"م. ر"، و"م. س"، و"م. م"، وتحفظ رئيس اللجنة على موبايلات الطلاب المذكورين، وتم تحرير محضر بالواقعة واستدعاء الشئون القانونية لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال الموقف. Advertisements اقرأ أيضا| مطواة وتأخير وتسريب.. تجاوزات امتحان الدبلوم واللجنة رقم (408) البتانون الصناعية بنين بشبين الكوم (صناعي)، حاول الطالب "م. ع" في أثناء أداء مادة (نجارة أثاث) شعبة الصناعات الخشبية دخول اللجنة قبل انتهاء وقت المادة بـ10 دقائق، ومنعه رئيس اللجنة "ح. ف" من دخول اللجنة وحرر له استمارة غياب، وتم تحرير محضر إثبات حالة. وفي لجنة رقم (2346) اتميدة التجارية المشتركة بميت غمر ( تجاري)، في أثناء خروج الطلبة من الامتحان اعتدى شخص يدعى "م. ص" بالقول على رئيس اللجنة "ا. ا"، وتبين أن أخت الشخص المذكور تؤدي الامتحان بنفس اللجنة، وليس لها علاقة بالواقعة. اقرأ أيضا| غش وتسريب وتمزيق الإجابة.. تجاوزات امتحان الدبلوم وفي اللجنة رقم (804) أبو المطامير الصناعية بنين بأبو المطامير (صناعي)، رصدت الغرفة تصوير الطالب "م. ر" شعبة تركيبات ومعدات كهربية امتحان مادة إلكترونيات القوى وتحميله على جروب واتس آب باسم (امتحانات دبلوم 2019)، وبالتواصل مع رئيس اللجنة "م. ح" تحفظ على موبايل الطالب، وتم تحرير محضر بالواقعة واستدعاء الشئون القانونية لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال الموقف. وفي اللجنة رقم (83) الفيوم الصناعية بنات بالحادقة بشرق الفيوم (صناعي)، في أثناء مرور وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم على مقر اللجنة، وجد عدم انضباط في اللجنة رقم (18) في وجود "م. ح" مدرس جرارات بمدرسة أبو كساه الصناعية بنين، و"ا. م" معلمة لغة انجليزية بمدرسة طامية الصناعية بنات، وتم استبعادهم من أعمال الامتحانات وتحويلهم إلى الشئون القانونية. اقرأ أيضا| غش وضرب وتسريب.. أخطاء بالجملة في امتحان الدبلوم

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