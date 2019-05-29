شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد غنيم عميدًا لكلية الطب البشري بجامعة طنطا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار قرر الرئيس عبدالفتاح السيسي تعيين الدكتور أحمد غنيم، عميدًا لكلية الطب البشري بجامعة طنطا. ونص قرار رئيس الجمهورية، والذي حمل رقم 246 لسنة 2019، على تعيين «غنيم» في المنصب لمدة ثلاث سنوات. من جانبه، هنأ الدكتور مجدي سبع، رئيس جامعة طنطا، الدكتور احمد غنيم بمناسبة صدور قرار رئيس الجمهورية بتعيينه عميدًا لكلية الطب البشري، متمنيًا له التوفيق، خاصةً وأن الكلية تنتظر منه الكثير.

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