شكرا لقرائتكم خبر عن طارق شوقي يلتقي سفيرة فنلندا لبحث التعاون المشترك في تطوير العملية التعليمية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقى الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الأربعاء، لورا كانسيكاس ديبريس سفيرة فنلندا بالقاهرة، لمناقشة عدة موضوعات متعلقة بمشاريع التعاون بين مصر وفنلندا في إطار خطط تطوير التعليم.

وحضر اللقاء الدكتورة نيرمين النعماني مستشار الوزير للتعاون الدولي، والوفد المرافق لسفيرة دولة فنلندا.

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وأكد الدكتور طارق شوقى، أن فنلندا من أفضل الدول في مجال التعليم، وأنها تحتل مراكز متقدمة في التصنيفات الدولية فيما يتعلق بدراسة العلوم والرياضيات، مشيرًا إلى أهمية التعاون وضرورة تبادل الخبرات حول هذا الشأن، خاصة في الفترة الراهنة، لإحداث تغيير جذرى وسريع في المنظومة التعليمية.

من جانبها، أشادت لورا كانسيكاس ديبريس بعملية تطوير التعليم التي تشهدها مصر في الفترة الحالية، مشيرة إلى أن فنلندا تشهد أيضاً هذا العام لأول مرة إجراء امتحان البكالوريا بشكل إلكتروني لعدد 100 ألف طالب، وأنه حدث بعض المشاكل في بداية التجربة ولكنه تم التغلب عليها.

وعبرت سفيرة دولة فنلندا عن رغبتها في توطيد العلاقة بين البلدين، ودعم الشراكة بينهما في مجال التعليم، وتقديم الدعم الكامل لتطوير منظومة التعليم، وفق الأولويات التي تحددها القيادة السياسية.

كما بحث الجانبان، خلال اللقاء، سبل التعاون في مجال تطوير التعليم، وتبادل الخبرات لدعم مشروع تطوير العملية التعليمية لربط الطلاب بالمهارات المطلوبة لسوق العمل.