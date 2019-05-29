شكرا لقرائتكم خبر عن لقطات جديدة للإرهابي هشام عشماوي أثناء ترحيله من ليبيا (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أذاعت قناة «إكسترا نيوز»، قبل قليل، لقطات خاصة للإرهابي هشام عشماوي أثناء ترحيله من ليبيا.

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وأظهرت اللقطات الجديدة قيام رجال القوات الخاصة باقتياد الإرهابي هشام عشماوي إلى داخل الطائرة الحربية التي نقلته من ليبيا إلى مصر، وأجلسوه معصوب العينين، كما تم وضع سماعة على أذنيه وظهرت يداه مقيدتان داخل الطائرة.

وتواجد في الطائرة الحربية عدد من رجال القوات الخاصة الملثمين الذين أحاطوا بالإرهابي عشماوي، وتحكّموا في تحركاته حتى إنزاله من الطائرة لدى وصولهم إلى مصر.