أبو شقة يعلق على قرار رفع الحصانة عن «الحناوي»

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المستشار بهاء أبو شقة رئيس لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب
أكد المستشار بهاء أبو شقة رئيس لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، أن قرار اللجنة السابق بشأن رفع الحصانة عن النائب محمد هاني الحناوي، صدر بناء على إجراءات لائحية صحيحة، معلنا قرار اللجنة بإحالة ما جاء في مذكرة النائب من تجاوزات في حق اللجنة، إلى رئيس المجلس الدكتور علي عبد العال، للتحقيق فيها، جاء ذلك في تصريحات للمحررين البرلمانيين عقب انتهاء اجتماع اللجنة، اليوم الأربعاء، لمناقشة المذكرتين المقدمتين من النائب هاني الحناوي إلى رئيس المجلس، بشأن اعتراضه على قرار اللجنة التشريعية برفع الحصانة عنه.
وأضاف أبو شقة، أن اللجنة استعرضت المذكرتين المقدمتين من الحناوي لرئيس المجلس، وتم تلاوتهما حرفيا على أعضاء اللجنة، خلال الاجتماع، وارتأت اللجنة بالإجماع التأكيد على قرارها الصادر في اجتماعها السابق، يوم 22 مايو الجاري، برفع الحصانة عن النائب. وتابع: "كما قررت اللجنة رفع مذكرة لرئيس المجلس، للتحقيق
وأضاف أبو شقة، أن اللجنة استعرضت المذكرتين المقدمتين من الحناوي لرئيس المجلس، وتم تلاوتهما حرفيا على أعضاء اللجنة، خلال الاجتماع، وارتأت اللجنة بالإجماع التأكيد على قرارها الصادر في اجتماعها السابق، يوم 22 مايو الجاري، برفع الحصانة عن النائب.
وتابع: "كما قررت اللجنة رفع مذكرة لرئيس المجلس، للتحقيق فيما ورد بمذكرتي الحناوي، من تجاوزات لفظية في حق أعضاء اللجنة التشريعية، وذلك بعد موافقة أعضاء اللجنة بالإجماع، والذين طالبوا بسرعة التحقيق لما يشكله ما جاء بالمذكرتين من ظاهرة غير مسبوقة"، موضحا أن قرار اللجنة، يأتي تأكيدا على الشفافية.
وذكر أن اللجنة تعمل من خلال منظومة لائحية منظبطة، وليس لديها شيء تخفيه، ولذلك هي التي بادرت بمطالبة رئيس المجلس بالتحقيق فيما جاء في المذكرتين من تجاوزات في حق اللجنة.
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