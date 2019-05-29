انت الان تتابع التعليم تعلن موعد التقدم لمدارس STEM.. اعرف الأماكن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
طارق شوقي وزير التربية والتعليم
عقد الدكتور رضا حجازي رئيس قطاع التعليم العام، اليوم الأربعاء، اجتماعا مع مسئولى وحدة STEM، لمناقشة وضع الخطة الزمنية لقبول طلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا للعام الدراسي 2019 - 2020، وحضر الاجتماع الدكتور رضا أبو سريع المشرف على مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا، والدكتور أكرم حسن رئيس الإدارة المركزية للتعليم الثانوي، والدكتورة رانيا حافظ مدير وحدة مدارس STEM، ومحمد صديق مدير الإدارة العامة لنظم المعلومات ودعم اتخاذ القرار، وممثلون عن المركز القومى للامتحانات.
وناقش حجازي، الخطة الزمنية لقبول طلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيان إذ تقرر فتح باب التقدم للطلاب الراغبين في الالتحاق بالصف الأول الثانوي بمدارس المتفوقين، والتسجيل على الموقع الإلكتروني للوزارة عبر الرابط: http://emis.gov.eg، اعتبارا من يوم 16 إلى 26 يونيو المقبل، على أن تعقد اختبارات القبول
وناقش حجازي، الخطة الزمنية لقبول طلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيان إذ تقرر فتح باب التقدم للطلاب الراغبين في الالتحاق بالصف الأول الثانوي بمدارس المتفوقين، والتسجيل على الموقع الإلكتروني للوزارة عبر الرابط: http://emis.gov.eg، اعتبارا من يوم 16 إلى 26 يونيو المقبل، على أن تعقد اختبارات القبول الخاصة بالطلاب يومي 24 و25 يوليو المقبل.
وأشار إلى أن المديريات التعليمية ستقوم باستلام ومراجعة وتجميع استمارات الطلاب، على أن تعقد الاختبارات بالإدارات التعليمية، كما يعد المركز القومي للامتحانات مجموعة من الاختبارات لقياس القدرات.
وتتواجد مدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا في محافظات: الجيزة، القاهرة، الإسكندرية، كفر الشيخ، الدقهلية، الإسماعيلية، البحر الأحمر، أسيوط، الأقصر، المنوفية، الغربية، القليوبية، الشرقية، قنا.
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