شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنيا يتابع القوافل التنموية والثقافية للجنة المواطنة بقرية البدرمان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، عدداً من القوافل والبرامج التنموية والتوعوية والتثقيفية، والتي أطلقتها المحافظة بقرية البدرمان بمركز ديرمواس في الفترة من 28 وحتى 30 مايو الجاري لنشر قيم المواطنة وقبول الأخر ودعم الولاء والانتماء، ضمن الخطة التي أطلقتها المحافظة، بأكثر من 40 قرية من القرى الأكثر احتياجاً، موزعة على مراكز المحافظة التسع وذلك حتى نهاية شهر أغسطس المقبل.

وقدم المحافظ التهنئة لأهالي القرية بمناسبة شهر رمضان الكريم واقتراب عيد الفطر المبارك، كما تابع المحافظ الأنشطة والفعاليات التي نفذتها مديرية التضامن الاجتماعي من خلال عدد من الجمعيات الأهلية، حيث تم فتح 3 فصول لمحو الأمية وتوزيع 4 أجهزة تعويضية، كما تم توزيع مساعدات مادية وعينية للأيتام، وساهمت عدد من الجمعيات الأهلية في الفعاليات، من خلال إجراء 3 عمليات عيون وعملية قلب.

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واستمع المحافظ للعروض الفنية والثقافية المقدمة من طلاب مدارس القرية والتي نظمتها مديرية التربية والتعليم، كما تفقد المحافظ منافذ مديرية التموين التي أقامتها بالقرية لتوفير سلع غذائية بأسعار مخفضة للمواطنين من خلال المنافذ المتحركة للتخفيف عن كاهلهم، كما تنظم مديرية الطب البيطري عدد من القوافل وتنظم جامعة المنيا قوافل (صحية – بيطرية – زراعية – تجميل).

ونظمت مديريتا الشباب والرياضة والثقافة أمسيات دينية رمضانية للاهالى ومهرجان رياضي تحت شعار المواطنة وقبول الأخر لتنمية مهارات النشء والشباب من أبناء تلك القرى، فيما يواصل المجلس القومي للمرأة استخراج بطاقات الرقم القومي بالمجان للسيدات المعيلات والفقيرات من أبناء القرية توفيراً للنفقات والوقت والجهد.

وأكد المحافظ، أن تلك الأنشطة تأتى في إطار خطة المحافظة لتنفيذ بعض البرامج التنموية والثقافية والتعليمية والرياضية والاجتماعية والصحية لدمج المجتمع والربط بين عناصره وتنمية مهارات الشباب واكتشاف المواهب وتقديم خدمات طبية وعلاجية ورصد احتياجات تلك القرى وإعادة قوافل التنوير والثقافة في كافة المجالات وخلق جيل جديد من المثقفين القادرين على نشر ثقافة الحوار.