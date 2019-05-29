شكرا لقرائتكم خبر عن تخصصا في سرقة عدادات المياه.. نيابة المرج تقرر حبس عاطلين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أمرت نيابة المرج بحبس عاطلين لسرقتهم عدادات المياه من مداخل المنازل والعقارات بالمرج 4أيام على ذمة التحقيق.

وكشفت تحقيقات النيابة أن المتهمين هم عاصم ف 28 سنة عاطل، رمضان ع 26 سنة عاطلين واعترف المتهمين أمام النيابة بارتكابهم وقائع سرقة عدادات المياه بغرض بيها وتمكنوا من سرقة 40 عدادًا.

وتعود تفاصيل الواقعة بتلقي قسم شرطة المرج عدة بلاغات تفيد بسرقة عدادات المياه الخاصة بمنازلهم وبإجراء التحريات اللازمة وتفريغ كاميرات المراقبة تم تحديد هوية المتهمين وضبطهم وتبين أنهم من قاطني المنطقة وبسؤالهم اعترفوا بارتكابهم وقائع السرقة بغرض بيهم والكسب المادي منهم وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.