شكرا لقرائتكم خبر عن «عاشور» يكلف نقيب شمال القاهرة بالدفاع عن محامية الأميرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كلف سامح عاشور، نقيب المحامين، هشام زين، نقيب المحامين بشمال القاهرة، برئاسة هيئة دفاع عن المحامية وردة فـــؤاد، والمعتدى عليها في المحضر رقم 2276 لسنة 2019 جنح الأميرية.

وتضم هيئة الدفاع وفقا للقرار الصادر، الأربعاء، كل من، نادر نوري، وكيل نقابة محامين شمال القاهرة، والمحامين، رامي زكريا، ومحمد أحمد محي الدين، وعزيزة عبده جاد، ونورهان فتحي الإمام.

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ونص القرار على إبلاغ الجهات المختصة بالتفويض، وإفادة النقيب العام بالتحقيقات والإجراءات أولاً بأول.

كما التقى «عاشور»، اليوم بالمحامية المعتدى عليها رفقة هيئة الدفاع برئاسة هشام زين، نقيب شمال القاهرة.

يشار إلى أن المحامية تم الاعتداء عليها بواسطة مسجلين خطر بدائرة قسم الأميرية أمام منزلها.