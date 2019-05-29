الحجز بعد العيد.. الإسكان: طرح وحدات بمدينتي بمقدم 100 ألف جنيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

قال المهندس طارق السباعي، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية للشؤون العقارية، إنه سيتم طرح وحدات جديدة ضمن حصة وزارة الإسكان بمشروع مدينتي، على أن يبدأ حجز الوحدات بعد عيد الفطر المبارك.

وأضاف السباعي في تصريحات لمصراوي، الأربعاء، أن مساحات الوحدات التي سيتم طرحها ستتراوح بين 90 مترًا وحتى 200 متر، لافتًا إلى أن الوحدات ستكون مخصصة للعاملين بوزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية وأجهزة المدن الجديدة.

وأكد أن شروط الحجز تمثلت في أن يكون المتقدم للحجز لم يسبق حجز وحدة له من الوحدات المطروحة من وزارة الإسكان أو قطعة أرض، على أن يكون التخصيص شخصي ولا يجوز التنازل عنه أو التصرف فيه بأي نوع من الأنواع.

وفي آخر طرح لوزارة الإسكان خلال شهري فبراير ومارس الماضي، تراوح سعر المتر بين 8635 جنيهًا، و7850 جنيهًا، بنسب تميز وصلت إلى 1.5% من ثمن الوحدة، وظل مبلغ جدية الحجز 100 ألف جنيه متساوي لجميع الوحدات بمختلف الأماكن والمساحات.