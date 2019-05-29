السيسي ينيب المحافظين لحضور احتفالات ليلة القدر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – محمود مصطفى: أناب الرئيس عبدالفتاح السيسي، المحافظين لحضور احتفالات ليلة القدر، والتي تبدأ من الجمعة المقبلة. جاء ذلك بحسب بيان لوزارة الأوقاف اليوم الأربعاء. ووجهت وزارة الأوقاف، خالص التهنئة بهذه الليلة المباركة للرئيس عبدالفتاح السيسي. وأكدت الوزارة على مديري المديريات بالتواصل والتنسيق مع المحافظين بشأن إقامة الاحتفال بليلة القدر، سائلين الله أن يجعله احتفالا مباركا على مصر وأهلها والبشرية جمعاء.

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