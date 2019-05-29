12 مليار جنيه لمشروعات الفحم.. ننشر استثمارات الكهرباء في "2019- 2020"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد صلاح:

انعقدت الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة القابضة لكهرباء مصر برئاسة الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، واستعرض جهود القطاع لدعم شبكة النقل على الجهود المختلفة لتحسين كفاءة الشبكة وتقليل الفقد لتكون قادرة على استيعاب القدرات المضافة من التوليد وضمان الاستدامة ، فضلاً عن استكمال تنفيذ خطة تدعيم شبكة التوزيع لتطوير شبكات التوزيع على مستوى الجمهورية ، الأمر الذى أسفر عن وجود رؤية متفائلة لمستقبل قطاع الطاقة، وتحسين كفاءة الطاقة ، والحرص على تنوع مصادر الطاقة سواء من مصادر متجددة أو فحم أو نووى مؤكداً على نجاح القطاع بفضل المساندة والدعم الفعال من جانب القيادة السياسية في التغلب على التحديات التي تواجهه مما ساهم في تحقيق الاستقرار للشبكة القومية وتغطية الفجوة بين الإنتاج والطلب على الكهرباء وكذلك الاهتمام برفع كفاءة الكوادر البشرية والتدريب على أحدث التكنولوجيات العالمية والخبرات الحديثة في مجالات الكهرباء والطاقة بالإضافة إلى نقل هذه الخبرات إقليمياً وأفريقياً.

واستعرض المهندس جابر دسوقي، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر تقريراً، أكد فيه أن قطاع الكهرباء يستهدف تحقيق عدد من المؤشرات بموازنة العام المالي 2019- 2020 تتمثل في إضافة قدرات للشبكة القومية بحوالى 1950 ميجاوات لترتفع معها القدرات الأسمية الى 60067 ميجاوات بنسبة تطور 2,6% عن العام المالى المتوقع 2018- 2019، زيادة الطاقة المولدة إلى 195,8 مليار ك.و.س بنسبة تطور 4,2% عن العام المالي المتوقع 2018- 2019.

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كما تضمنت أيضًا إنخفاض معدل إستهلاك الوقود إلى 185,5 جرام / (ك.و.س) بنسبة تحسن 2,9% عن المعدل المتوقع للعام المالي 2018- 2019 نتيجة عدة أسباب أهمها تعظيم الإنتاج من الوحدات التى تعمل كدورة مركبة ومشاركة مشروعات سيمنز بحوالي 17 % من إجمالي الطاقة المولدة، بالإضافة الإستمرار في إجراءات مراجعة كفاءة محطات توليد الكهرباء القائمة وإجراء الصيانة والعمرات اللازمة للتأكد من جاهزيتها مع استكمال تنفيذ خطة تدعيم الشبكة لتكون قادرة على تفريغ الأحمال المتوقعة.

وتضمنت أيضا استمرار التنسيق المستمر مع قطاع البترول لتوفير الوقود اللازم للمحطات، وكذلك الاستمرار في تنفيذ الخطة الموضوعه لدفع برامج ترشيد وكفاءة استخدام الطاقة قدمًا وما يتضمنه من إجراءات لرفع الوعى وزيادة ثقافة ترشيد استهلاك الطاقة بالإضافة لتنفيذ استثمارات بحوالي 53 مليار جنيه منها 12 مليارًا لمشروعات الفحم بالحمراوين.

وجرى زيادة عدد المشتركين إلى 37,9 مليون مشترك بنسبة تطور 4,1 % عن العام المالي 2018- 2019، كما تم تأسيس شركة مساهمة مصرية لخدمات التدريب مملوكة بالكامل للشركة القابضة لكهرباء مصر.ك