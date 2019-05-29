سجن القناطر يستقبل 12 طفلا مودعين بإحدى دور الرعاية لزيارة أمهاتهم

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:
وافق قطاع السجون على زيارة 12 طفلا مودعين بإحدى دور الرعاية لأمهاتهم نزيلات سجن القناطر نساء، بهدف لم شمل الأسرة حيث حضر مسئولي دار الرعاية وبصحبتهم الأطفال وتمت الزيارة، وقد اطمأنت الأمهات المسجونات على أولادهن وتناولوا الإفطار معهم.
يأتي ذلك في إطار حرص قطاع السجون على إعلاء قيم حقوق الإنسان والاهتمام بأوجه الرعاية الاجتماعية المقدمة لنزلاء السجون، والحرص على الاستقرار النفسي والاجتماعي لكافة النزلاء.
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