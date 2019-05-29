ضبط مسجل حاول سرقة ماكينة صراف آلي داخل مدرسة بمنطقة الزيتون

محمد اسماعيل - القاهرة - سامح غيث:

ضبط أجهزة الأمن بالقاهرة، أحد العناصر الإجرامية حال محاولته سرقة ماكينة الصرف الآلي الخاصة بأحد البنوك بدائرة قسم شرطة الزيتون.

الواقعة بدأت حال قيام قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة الزيتون، بتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم، فلاحظت قيام أحد الأشخاص بالقفز من أعلى سور إحدى المدارس، وبحوزته مطرقة حديدية.

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وباستهدافه تم ضبطه، وبفحص هويته الشخصية تبين أنه عاطل، 28 سنة، مقيم بكفر الشيخ، سبق اتهامه في قضيتين آخرهما قضية سرقة ومطلوب التنفيذ عليه في 4 أحكام حكم حبس في قضايا سرقة، حال قيامه بالقفز من أعلى سور إحدى المدارس، وبحوزته مطرقة حديدية.

بمناقشته اعترف بمحاولته سرقة ماكينة الصرف الآلي الخاصة بأحد البنوك والكائنة داخل المدرسة المشار إليها بأسلوب (كسر الماكينة) باستخدام المطرقة المضبوطة بحوزته، وتبين وجود كسر بماكينة الصراف الآلي المشار إليها.

وبسؤال حارس أمن المدرسة اتهمه بشروعه في السرقة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة التحقيق.