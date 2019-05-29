الأمن العام: خلافات مالية وراء مقتل شاب عُثر على جثته داخل مجري مائي بسوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

نجح قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع أجهزة الأمن بسوهاج، في كشف ملابسات العثور على جثة شاب مجهول ملقاة داخل مجرى مائي بسوهاج وضبط الجناة مرتكبي الحادث.

ورد بلاغ لمركز شرطة سوهاج بمديرية أمن سوهاج، مفاده العثور على جثة لشخص مجهول غير واضح الملامح أثناء القيام بأعمال تطهير ترعة المره الكائنة بناحية الكوامل بحري دائرة المركز.

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تم تشكيل فريق بحث جنائي برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة إدارة البحث الجنائي بسوهاج توصلت جهوده إلى تحديد شخص المجني عليه، وتبين أنه عامل، 18 سنة، مقيم بدائرة المركز، وأن وراء ارتكاب الواقعة عاطل وعامل له معلومات جنائية مسجلة مقيمان بذات الناحية.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما وبحوزة الأول بندقية خرطوش، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة لوجود خلافات مالية بينهما والمجني عليه فعقدا العزم على التخلص منه، وفي سبيل تنفيذ مخططهما قاما باستدراجه لمكان العثور وأطلق الأول تجاهه عيارًا من البندقية الخرطوش فأودى بحياته، وقاما بإلقاء الجثة بالترعة المشار إليها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة التحقيق.