أخبار مصر | شباب الصحفيين تكشف أسرار تقرير منظمة هيومان رايتس الكاذب حول الأوضاع في سيناء

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شباب الصحفيين تكشف أسرار تقرير منظمة هيومان رايتس الكاذب حول الأوضاع في سيناء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت جبهة شباب الصحفيين بالأسماء أسرار تفاصيل خروج تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش الكاذب والمفبرك والوهمي ضد الأوضاع داخل سيناء حيث تبين أن وراء ذلك الإخواني البارز هاني القاضي مسئول اخوان أمريكا ومدير ما يسمى بالمنظمة المصرية الأمريكية للحرية والعدالة.

قال هيثم طوالة رئيس الجبهة في تصريحات صحفية: تمكنا من رصد ماحدث في الاجتماع الذي قادة القاضي وضم 5شخصيات إخوانية من قيادات التنظيم الإرهابي وهم محمود الشرقاوي مسئول العلاقات العامة والمتحدث بإسم المجلس الأمريكى للمنظمات الإسلامية وعمر عواد الرئيس التنفيذي للمركز الإسلامي والممثلة الكومبارس إيمان فريد عضو جمعية مايسمى بالمصريين الأمريكيين للديمقراطية وحقوق الإنسان وآيات عرابى عضو المجلس الثوري المصري للإخوان الإرهابية وأسامة حسن مدير المركز الإسلامي في مدينة "جيرسى".

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أضاف طوالة إن الاجتماع السري تم بتكليف من إبراهيم منير نائب المرشد العامة لجماعة الدم والخراب ورأس أفعى الإخوان والهارب إلى بريطانيا وعقد في مقاطعة " باساي" واستمر لمدة 8ساعات وتم التركيز فية على 6محاور كان أولها التقرير المضروب الذي تم إرسالة إلى المدير التنفيذي لمنظمة هيومان رايتس ووتش "كنيث روث " وأصدرته منذ عدة ساعات حيث كتبة الصحفي الهارب إلى تركيا جمال الجمل.

وأضاف طوالة إن المحاور الأخرى تضمنت إرسال تقرير أخر على نفس منهج بث الشائعات وإثارة الفتن والأكاذيب حول المحبوسين على ذمة قضايا إرهابية في مصر إلى المنظمات الدولية المشبوهة التي تدعي أنها حقوقية كذبا وزورا على عكس الحقيقة تماما بالإضافة إلى التركيز على شن حرب على مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك وتويتر وانستجرام" لمحاولة الضرب في استقرار الدولة المصرية وخلق حالة من الفوضى لدى رجل الشارع البسيط، أوضح طوالة إنة تم الاتفاق على تشكيل هيئة تسمى "المجلس الثوري للمصريين في أمريكا" يكون هدفة الأول تجميل صورة جماعة الإخوان الإرهابية والتواصل مع الصحف العالمية الشهيرة من خلال شراء مساحات مدفوعة الأجر لكتابة بيانات تشيد بالجماعة الإرهابية وتهاجم مصر والتعاقد مع كبار الكتاب والإعلاميين للاشادة بالجماعة الإرهابية صحفيا وتليفزيونيا في إطار محاولتهم المستميتة لمنع صدور قرار من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتصنيف جماعة الإخوان منظمة إرهابية.

أشار رئيس الجبهة إلى إن هذا الاجتماع هو الخامس في أقل من 20يوما بسبب حالة الرعب والفزع والخوف التي تسيطر على أعضاء التنظيم الدولي لجماعة الإخوان الإرهابية خوفا من صدور قرار ترامب والذي سيكتب نهاية الجماعة الدموية خارج البلاد، أضاف طوالة إن تميم بن حمد أمير دويلة قطر هو الداعم الرئيسي لمنظمة هيومان رايتس ووتش والمساند لأعضائها بقوة حيث استضاف سرا في الدوحة وفد يضم ثلاثة شخصيات من المنظمة المشبوهة وبحث معهم كيفية زيادة حدة الهجوم على مصر في الفترة المقبلة ومنحهم سيوف من الذهب الخالص.