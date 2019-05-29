أخبار مصر | وزير التجارة والسفير البريطانيين يزوران منطقة الأهرامات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير التجارة والسفير البريطانيين يزوران منطقة الأهرامات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقبلت منطقة الأهرامات الأثرية في الجيزة الدكتور ليام فوكس وزير التجارة الدولية البريطاني والسفير جيفري آدامز سفير بريطانيا في القاهرة والوفد المرافق لهما، وذلك على هامش زياتهم الرسمية للقاهرة.

وكان في استقبالهم أشرف محيي مدير عام منطقة اثار الهرم، والذي اصطحبهم في جولة بالمنطقة الأثرية تضمنت الزيارة الهرم الأكبر، و تمثال ابو الهول ومنطقة البانوراما، و قام بشرح كامل للمنطقة الاثرية وتاريخها.

وأبدى الوزير البريطاني إعجابه الشديد بالتاريخ والحضاره المصرية وطريقة بناء قدماء المصرين للاهرامات ونحت تمثال ابوالهول، كما حرص والوفد المرافق على التقاط الصور التذكارية