أخبار مصر | مصر تفوز بعضوية المجلس التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مصر تفوز بعضوية المجلس التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجحت مصر، في الفوز بعضوية المجلس التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية UN-Habitat لمدة أربع سنوات عن الفترة من 2019-2023، وذلك عقب اعتماد جمعية برنامج الهبيتات، خلال دورتها الأولى المنعقدة بنيروبي في الفترة من 27-31 مايو الجاري، قائمة الترشيحات الأفريقية، والتي شملت إلى جانب مصر كل من المغرب وكينيا وأثيوبيا والكاميرون والكونغو الديمقراطية ونيجيريا والسنغال وأنجولا ومالاوي.

يأتي فوز مصر بعضوية المجلس التنفيذي الجديد تتويجاً للجهود الدبلوماسية المبذولة في قيادة جهود الدول الأعضاء من أجل إصلاح نظام الحوكمة بالبرنامج خلال عامي 2018 و2019، وتقديراً للجهود التي تبذلها الحكومة المصرية في تنفيذ مشروعات التخطيط والتنمية الحضرية والعمرانية من بناء المدن الجديدة والقضاء على العشوائيات إلى إعادة تأهيل مناطق غير اللائقة للسكن، وكذا تأكيداً على اهتمام مصر ببرنامج الهبيتات ومجالات عمله على ضوء استضافة مصر لمكتبي البرنامج الوطني والإقليمي للدول العربية.

الجدير بالذكر أن المجلس التنفيذي للهبيتات هو أحد الأجهزة الفرعية محدودة العضوية لجمعية برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، والتي تم تأسيسها في إطار إصلاح حوكمة البرنامج، ومن بين اختصاصاته إدارة أنشطة البرنامج والإشراف على الميزانية السنوية وفقاً للخطط الاستراتيجية التي تعتمدها جمعية الهبيتات الرامية إلى تعزيز التنمية المستدامة للمجتمعات العمرانية في المجالات الاجتماعية والبيئية وتوفير المأوى المناسب للجميع، لاسيما في ظل ما تواجهه المدن من تحديات سكانية وبيئية واقتصادية اجتماعية غير مسبوقة بسبب التوسع الحضري المتسارع.