أخبار مصر | بدء تركيب منافذ بيع الدمغة الإلكترونية بمحاكم شرق طنطا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بدء تركيب منافذ بيع الدمغة الإلكترونية بمحاكم شرق طنطا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بدأت نقابة محامي شرق طنطا، اليوم الأربعاء، تركيب منافذ بيع الدمغة الإلكترونية بغرف المحامين بالمحاكم، تحت رعاية النقيب العام، سامح عاشور، وإشراف مجلس الفرعية.

وقال عبدالحليم عبدربه، أمين عام الفرعية، إن أعمال تجهيز ماكينات الدمغة الإلكترونية تجرى حاليا ليتم العمل بها في غضون أيام قليلة، وإيقاف العمل بالدمغة العادية للعمل على منع التزوير.

تأتي خطة تعميم الدمغة الإلكترونية، نظرًا لأن نقابة المحامين كانت تعاني إهدار جانب كبير من عوائد دمغة المحاماة، وحاولت تأمين الدمغة بأكثر من طريقة، إلا أن التزوير وإعادة التدوير كانا يقفان حائلا دون تحقيق استفادة كاملة من عوائد الدمغة، التي تعد أحد الموارد الرئيسية للنقابة، حتى أعلن نقيب المحامين، سامح عاشور، خلال المؤتمر السنوي العام للمحامين ببورسعيد، العام الماضي، عن الاتفاق مع شركات تابعة للمخابرات لمنع تزوير الدمغة، واتباع النهج الإلكتروني في تحصيلها.