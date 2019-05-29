أخبار مصر | "عاشور" يشكل هيئة دفاع عن محامية الأميرية المعتدى عليها

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "عاشور" يشكل هيئة دفاع عن محامية الأميرية المعتدى عليها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كلف سامح عاشور، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، هشام زين، نقيب المحامين بشمال القاهرة، برئاسة هيئة دفاع عن المحامية وردة فـــؤاد، والمعتدى عليها في المحضر رقم 2276 لسنة 2019 جنح الأميرية.

وتضم هيئة الدفاع وفقا للقرار الصادر اليوم الأربعاء، كل من، نادر نوري، وكيل نقابة محامين شمال القاهرة، والمحامين، رامي زكريا، ومحمد أحمد محي الدين، وعزيزة عبده جاد، ونورهان فتحي الإمام.

ونص القرار على إبلاغ الجهات المختصة بالتفويض، وإفادة النقيب العام بالتحقيقات والإجراءات أولًا بأول.

كما التقى "عاشور"، اليوم بالمحامية المعتدى عليها رفقة هيئة الدفاع برئاسة هشام زين، نقيب شمال القاهرة.

يشار إلى أن المحامية تم الاعتداء عليها بواسطة مسجلين خطر بدائرة قسم الأميرية أمام منزلها.