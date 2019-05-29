السيطرة على حريق بسيارة محملة سولار غرب الإسكندرية

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صورة انفجار السيارة النقل
شب حريق هائل بسيارة محملة بالسولار على طريق الساحل منطقة الشروق، غرب محافظة الإسكندرية، اليوم الأربعاء، ولم ترد أي أنباء عن وقوع أي إصابات بين المواطنين، إذ اصطدمت السيارة ببندورة بالملف بنهر الطريق، ما أدى إلى اشتعال كابينة السيارة، فيما تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الإسكندرية، من السيطرة على الحريق ومنع امتداد الحريق لتنك السولار وانتشار النيران إلى العربات المجاورة وحدوث كارثة محققة، فيما تعطلت الحركة المرورية لحين السيطرة على الحريق.
تلقى اللواء محمد الشريف مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من اللواء جمال ياسين مدير الحماية المدنية، يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة باشتعال سيارة محملة بالسولار على طريق الساحل الغربي للإسكندرية، وانتقل رجال الحماية المدنية إلى موقع الحادث المشار إليه وتم السيطرة على الحريق. وقال اللواء جمال يسن مدير إدارة
تلقى اللواء محمد الشريف مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من اللواء جمال ياسين مدير الحماية المدنية، يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة باشتعال سيارة محملة بالسولار على طريق الساحل الغربي للإسكندرية، وانتقل رجال الحماية المدنية إلى موقع الحادث المشار إليه وتم السيطرة على الحريق.
وقال اللواء جمال يسن مدير إدارة الحماية المدنية، إن سبب الحريق اصطدام السيارة بنهر الطريق، ما أدى إلى اشتعال الكابينة فقط قبل أن تمتد لباق السيارة، مؤكدا عدم وجود أي اصابات جراء الحريق.
وأضاف يسن، في تصريح خاص لـ "التحرير"، أنه تم السيطرة على الحريق قبل أن يمتد لتنك السيارة ويتسبب فى انفجار تنك السيارة ومنع امتداد الحريق لأى أماكن مجاورة.
تحرر المحضر اللازم، وجار العرض على النيابة.
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