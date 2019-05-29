انت الان تتابع السيطرة على حريق بسيارة محملة سولار غرب الإسكندرية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

صورة انفجار السيارة النقل

شب حريق هائل بسيارة محملة بالسولار على طريق الساحل منطقة الشروق، غرب محافظة الإسكندرية، اليوم الأربعاء، ولم ترد أي أنباء عن وقوع أي إصابات بين المواطنين، إذ اصطدمت السيارة ببندورة بالملف بنهر الطريق، ما أدى إلى اشتعال كابينة السيارة، فيما تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الإسكندرية، من السيطرة على الحريق ومنع امتداد الحريق لتنك السولار وانتشار النيران إلى العربات المجاورة وحدوث كارثة محققة، فيما تعطلت الحركة المرورية لحين السيطرة على الحريق.

تلقى اللواء محمد الشريف مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من اللواء جمال ياسين مدير الحماية المدنية، يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة باشتعال سيارة محملة بالسولار على طريق الساحل الغربي للإسكندرية، وانتقل رجال الحماية المدنية إلى موقع الحادث المشار إليه وتم السيطرة على الحريق. وقال اللواء جمال يسن مدير إدارة