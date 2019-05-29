شكرا لقرائتكم خبر عن «Time Sports» تتخذ إجراءات بعد منع فريق عملها من دخول استاد الدفاع الجوي (نص كامل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الشركة المتحدة وقناة تايم سبورت، إنها تفاجأت بمنع فريق عمل القناة من تصوير استاد الدفاع الجوي، رغم حصول الفريق على جميع الموافقات من القوات المسلحة ومن جميع الأطراف المشرفة على البطولة.

ولفتت الشركة إلى أن أحمد مجاهد عضو اتحاد الكرة والذي تصادف وجوده في مقر الإستاد خلال عملية التصوير اتخذ إجراءات متعسفة ضد فريق تايم سبورت، ومنع فريق التصوير من استكمال مهمته التي تصب في مصلحة بطولة كأس الأمم الإفريقية، وتساهم في عمليات التسويق والدعاية للبطولة ولمصر في إفريقيا والعالم.

Advertisements

وأوضحت الشركة، أن اللافت للانتباه أن هذا التعسف من قبل أحمد مجاهد تم عمدا وبالمخالفة لكل التصاريح التي حصلت عليها تايم سبورت، إذ قامت القناة بتصوير 5 استادات أخرى هي استادات القاهرة والكلية الحربية والسويس والإسماعيلية والإسكندرية، كما حصلت من القوات المسلحة على كافة التصاريح والتصديقات اللازمة لتصوير استاد الدفاع الجوي.

وأبدت الشركة استيائها من هذا الحدث والموقف غير المبرر من أحمد مجاهد، عضو اتحاد الكرة، متسائلة عن موقف اللجنة المنظمة واتحاد الكرة من هذا الإجراء.

وأعلنت الشركة عن تعليق تصوير استاد الدفاع الجوي لحين تقديم توضيح رسمي من اللجنة المنظمة للبطولة، ووقف الحملات الإعلامية للجنة المنظمة حتى توضيح موقف عضو اتحاد الكرة من تصوير ستاد الدفاع الجوي، لحين توضيح الأمر بشكل نهائي وتحديد الصلاحيات، وننتظر النتائج.