شكرا لقرائتكم خبر عن رانيا بدوي: هشام عشماوي كنز معلوماتي كبير.. وشكرًا للجيش الوطني الليبي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أكدت الإعلامية رانيا بدوي، أن القبض على الإرهابي هشام عشماوي، يعد بمثابة كنز معلوماتي كبير للقضاء على الإرهاب.
وعقبت «بدوي» في تدوينة لها على صفحتها الرسمية على «تويتر»: على خبر تسلم السلطات المصرية الإرهابي هشام عشماوي، قائلة: «من أجمل الأخبار التي قرأتها، وهذا الإرهابي كنز معلوماتي خطير، وأثق أن رجالنا من ضباط المخابرات المصرية سيحصلون منه على معلومات تساعد في القضاء على الإرهاب».
وتابعت: «شكرًا للجيش الوطني الليبي على هذه الهدية، والفاتحة على روح الشهداء الأبطال الذين قتلهم هذا الوضيع».
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