انت الان تتابع الوزراء يوافق على دعم ألماني بـ225 مليون يورو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
مصطفى مدبولي رئيس الوزراء
وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه، اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على اتفاق التمويل الخاص بدعم الموازنة المقدم من الجانب الألماني بمبلغ 225 مليون يورو (الشريحة الثانية)، لاستكمال دعم تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية داخل برنامج صندوق النقد الدولي. كما وافق المجلس على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتخصيص 503.49 فدان، تعادل 2 مليون و115 ألفا و112 مترا مربعا، من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، بناحية بنبان بمحافظة أسوان، لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي لاستخدامها في إنشاء محطة معالجة صرف صحي وغابة خشبية.
كما وافق مجلس الوزراء على اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية المنعقدة بتاريخ 20 مايو 2019، بشأن الإسناد بالأمر المباشر للشركات أو زيادة أوامر الإسناد لاستكمال الأعمال للاستفادة من الاستثمارات التي تم إنفاقها لعدد 29 مشروعا لوزارة الإسكان، ومحافظتي الإسماعيلية والقاهرة،
كما وافق مجلس الوزراء على اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية المنعقدة بتاريخ 20 مايو 2019، بشأن الإسناد بالأمر المباشر للشركات أو زيادة أوامر الإسناد لاستكمال الأعمال للاستفادة من الاستثمارات التي تم إنفاقها لعدد 29 مشروعا لوزارة الإسكان، ومحافظتي الإسماعيلية والقاهرة، على أن تكون الجهات الطالبة مسئولة عن مناسبة الأسعار.
ووافق مجلس الوزراء كذلك على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتولي طارق على محمد سعده القيام بأعمال رئيس اللجنة المؤقتة التي تتولى مباشرة إجراءات تأسيس نقابة الإعلاميين، والمشكلة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 573 لسنة 2017.
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