السيسي يصدر قرارا جمهوريا بشأن التخطيط العمراني

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الرئيس عبد الفتاح السيسي
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا رقم "259 لسنة 2019" بتعيين المهندس أمير سيد أحمد حسن، مستشارا لرئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، لمدة عام، اعتبارا من 27 مايو الجاري، وتم نشر القرار في الجريدة الرسمية. كما أصدر السيسي، أمس الثلاثاء، القرار الجمهوري رقم 253 لسنة 2019، بتعيين الدكتور فخري الدين علي محمد إبراهيم الفقي عضوا بمجلس إدارة البنك المركزي المصري من ذوي الخبرة، خلفا للدكتورة هالة حلمي السعيد (وزيرة التخطيط)، وذلك للمدة الباقية من تشكيل المجلس.
والدكتور فخري الفقي حاصل على درجتي الماجستير والدكتوراه في مجال الاقتصاد التمويلي من جامعتي كلارك وهارفارد بالولايات المتحدة الأمريكية، وماجستير في الاقتصاد من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة.ويمتلك الفقي خبرة دولية طويلة تناهز 35 عاما، في مجالات الاستشارات الاقتصادية والمالية وكذلك في
والدكتور فخري الفقي حاصل على درجتي الماجستير والدكتوراه في مجال الاقتصاد التمويلي من جامعتي كلارك وهارفارد بالولايات المتحدة الأمريكية، وماجستير في الاقتصاد من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة.
ويمتلك الفقي خبرة دولية طويلة تناهز 35 عاما، في مجالات الاستشارات الاقتصادية والمالية وكذلك في مجالات التدريب والبحث العلمي والدراسات التطبيقية، على مستوى مصر والدول العربية والولايات المتحدة الأمريكية.
وتولى العديد من المناصب بالمؤسسات المالية الدولية كصندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن، كما عمل في مجال تقديم الخدمات الاستشارية. (التفاصيل)
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