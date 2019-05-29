شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الإنتاج الحربي تبحث التعاون المشترك مع الجابون والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بحث وزير الدولة للإنتاج الحربي، الدكتور محمد سعيد العصار مع جاجان جوبتا رئيس مجلس إدارة شركة «Olam» المالكة للمنطقة الاقتصادية الحرة بالجابون والمستشار والمبعوث الشخصي لرئيس الجابون على بونجو أونديمبا، موضوعات التعاون المشترك، وذلك بحضور ممثلين من وزارات (الزراعة واستصلاح الأراضي، التجارة والصناعة، الطيران المدني، الكهرباء والطاقة المتجددة، الصحة، الخارجية) وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، وشركة المقاولون العرب.

واستعرض اللقاء المشروعات، التي يمكن إقامتها في دولة الجابون في عدة مجالات منها: إنشاء مجمع لتصنيع الأخشاب، وإنشاء منطقة لوجستية بالجابون تخدم غرب أفريقيا، وإنشاء مصنع لإنتاج زيت النخيل، وتسيير خط طيران مباشر بين مصر والجابون، وتوريد محطات لتوليد الكهرباء، وإنشاء مصنع لإنتاج المستحضرات الدوائية.

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كما تمت الإشارة إلى أن وزارة الإنتاج الحربي تضع كافة إمكانياتها وخبراتها الفنية والتكنولوجية لصالح التعاون مع الوزارات والهيئات المصرية لتنفيذ المشروعات المقترح تنفيذها بدولة الجابون وذلك في إطار تعزيز أواصر التآخي مع الدول الأفريقية الصديقة ومن منطلق ترأس مصر للدورة الحالية للاتحاد الأفريقي.

وأوضح رئيس مجلس إدارة شركة «Olam» المالكة للمنطقة الاقتصادية الحرة بالجابون أن استقرار مصر ورئاستها للاتحاد الإفريقي يعد حافزاً قوياً لجذب الاستثمارات، مشيرا إلى أن الجابون تقع في وسط غرب أفريقيا، وبالتالي يمكن أن تكون نواة للتصدير لدول أفريقيا، كما أنها دولة فرانكوفونية ومصر عضو مؤسس لمنظمة الفرانكوفونية.

وتابع: إن الجابون عضو في العديد من المنظمات الدولية مثل الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والاتحاد الاقتصادي والنقدي لوسط أفريقيا (السيماك) وصندوق النقد الدولي وغيرها، كما تمتلك ثروة زراعية وسمكية كبيرة، لافتا إلى إمكانية تنفيذ مشروعين بالإضافة إلى مجالات التعاون السابق مناقشتها (مشروع إنشاء خط سكة حديد بطول (600) كم يربط بين مناجم الحديد وأماكن التصنيع وأنه سيتم إرسال دراسة جدوي متكاملة بحيث يمكن توريد خام الحديد لمصر وإجراء العمليات التصنيعية عليه وإعادة التصدير في مقابل إنشاء خط السكة الحديد، وكذا مشروع إنشاء مصنع لإنتاج الأسمدة ) مع إمكانية تنفيذ مشروعات أخرى في مجال إنشاء الطرق.

وأبدى جوبتا تطلعه لأن يكون هذا اللقاء بداية قوية لدعم وتعزيز التجارة البينية وتوفير فرص عمل للعمالة المصرية في مجالات التعاون المختلفة، مقدما الدعوة لوفد مصري للقيام بزيارة ميدانية لدولة الجابون لمعاينة المواقع المقترحة للمشروعات المخطط تنفيذها والتعرف على التسهيلات المقدمة من الجانب الجابوني وآليات التنفيذ ومناقشة المختصين من كافة الجهات على أرض الواقع، مضيفاً أنه سيعود إلى مصر بعد نحو شهر لمراجعة الموقف التنفيذي للمشروعات التي تم الاتفاق عليها.