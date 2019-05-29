شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة يتابع تطوير المناطق العشوائية بمنطقة المدابغ وحكر السكاكيني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، اليوم الخميس، على استمرار أعمال الإزالات بعدد من المناطق العشوائية بالتوازي بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وأجهزة المحافظة، حيث جاري العمل حاليا بالمنطقة الجنوبية لاستكمال أعمال إزالة المدابغ ونقلها إلى مدينة الروبيكي في إطار خطة الدولة للحفاظ على صناعة الجلود وتطويرها وتحويلها إلى صناعة تنافس المنتجات العالمية مع إعادة تطوير وتخطيط منطقة المدابغ بما يليق بموقعها المتميز وتم حتى الآن إزالة 66 مدبغة وقطع المرافق عن 21 مدبغة أخرى تمهيدا لإزالتهم.

Advertisements

وقال محافظ القاهرة، إنه في المنطقة الشمالية يجري العمل على قدم وساق بإزالة منطقة الحكر القديم العشوائية بالشرابية «حكر السكاكيني» حيث يتم نقل السكان وتعويضهم بوحدات سكنية بديلة بمشروع المحروسة (1) بمدينة السلام والتي تفضل رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي بافتتاحها منذ عدة شهور ضمن المشروعات التي تنفذها المحافظة بالتعاون مع العديد من الهيئات والكيانات الاقتصادية الكبرى لتوفير السكن الملائم لسكان المناطق العشوائية، حيث تقوم أجهزة المحافظة بأخلاء وتسليم المستحقين منهم طبقا لكشوف الحصر المعدة على الطبيعة من قبل وتسليم خطابات الوحدات والتوجه إلى الأتوبيسات المخصصة لنقل السكان وحقائب الملابس للوحدات الجديدة والمفروشة والمجهزة بكامل الأثاث والأجهزة الكهربائية طبقا لتوجيهات رئيس الجمهورية، وأنه تم حتى الآن إزالة 37 عقار وتسكين 194 أسرة من المستحقين بالعقارات التي تم إخلائها.

وأوضح «عبدالعال»، أن استكمال العمل في محور ترعة الطوارئ وإزالة كافة المعوقات التي تواجه جاري حاليا أيضا تحت إشراف نائب المحافظ للمنطقة الشرقية نقل سكان «العشش والحجرات» لمشروع أهلينا بمدينة السلام وبلغ عدادهم حتى الآن 562 أسرة وتقوم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بتنفيذ المحور الهام والذي سيربط جسر السويس بالدائري لا يقل عن 100 متر، مما يساهم بصورة فعالة في تسهيل الحركة المرورية بالمنطقة الشمالية.

جاء ذلك عقب تفقد المحافظ لإعمال الإزالة بمنطقة حكر السكاكينى القديم بالشرابية رافقه خلالها عميد محسن صلاح الدين نائب المحافظ للمنطقة الشمالية، والمهندس مصطفى عبدالعزيز السكرتير العام المساعد، واللواء هشام أبوالنصر مدير شرطة المرافق بالقاهرة.