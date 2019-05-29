شكرا لقرائتكم خبر عن أمين عام الفلاحين يتهم «زراعة النواب» بعرقلة قانون النقابة الموحدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد النوبي أبواللوز الأمين العام لنقابة الفلاحين الزراعيين، إنه من حق الفلاح، والذي يمثل العمود الفقري للاقتصاد القومى، أن تكون له نقابة مهنية تدافع عن حقوقه وتهتم بأحواله وتصلح ما أفسدته الكيانات التي اهتمت به ظاهريا لكنها قضت عليه وأغرقته في الهموم وحققت مصالحها الشخصية دون عناية بأقل حقوقه، لافتا إن قرار إنشاء نقابة موحدة للفلاحين سيكون له دور في أن يتحول الفلاح من مستهلك لمنتج، ويكون صاحب القرار من خلال اختصاصات لمجلس الإدارة بإدارة شؤون النقابة.

واتهم الأمين العام للفلاحين، في تصريحات له اليوم الأربعاء، عددًا من أعضاء لجنة الزراعة بمجلس النواب، بعرقلة إصدار القانون بشكله النهائي، مشيرًا إلى أن هناك أعضاء داخل اللجنة يحاربون ممثلي الفلاحين، ولا ندري السبب وراء كل هذا، والذي من المفترض أن يكون هناك حوار مجتمعي حول هذا القانون، يتم توجيه الدعوة لكل النقابات المستقلة والمهتمين بالشأن الزراعي، إلا أن التأخر في إقرار القانون حتي الآن يثير شكوك وقلق جموع الفلاحين ولا يصب في الصالح العام للمجتمع والدولة معا، حيث أن الحكومة أدت ما عليها وأرسلت مشروع القانون إلى مجلس النواب لإقراره والموافقة عليه، إلا أن التسويف هو سيد الموقف دون ذكر أي أسباب واضحة.

وأضاف أبواللوز، أن إقرار قانون النقابة الموحدة للفلاحين، سوف يعمل على تنظيم حياة الفلاح اقتصاديا وزراعيا وسياسيا، وسوف تكون النقابة الداعم الرئيسي للفلاح في مواجهة الأزمات التي تحيط به، كما أنها ستكون الشريك الأساسي للدولة في وضع السياسات الزراعية اللازمة، وسوف تبذل قصارى جهدها لتطوير الأداء الزراعي بما يتناسب مع احتياجات الأسواق محليا وخارجيا، بالإضافة إلى أنها ستضع رؤيتها في تحقيق النهضة الزراعية الشاملة وتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية، وتطوير الإنتاج الزراعي.