شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الشرقية يستجيب لشكوى أهالي قرية عبر «الواتس أب» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استجاب الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، لشكوي أهالي قرية صبيح الواردة عبر «الواتس أب»، بتضررهم من عدم إنارة طريق قرية صبيح، امتداد قرية الزرزمون، مما يعرض حياة الأهالي للخطر. وأمر المحافظ، رئيس مركز ومدينة ههيا بالتنسيق مع قسم الإنارة العامة برئاسة المركز، بالتوجه إلى الطريق محل الشكوى، وتم عمل الصيانة اللازمة لأعمدة الإنارة، وتركيب كشافات جديدة، لإنارة الطريق أمام حركة المواطنين والسيارات.

وأوضح رئيس المركز، إنه يتم عمل صيانة دورية لأعمدة الإنارة، ورفع النزلات الكهربائية، وتغطية الأسلاك المتهالكة، وزرع أعمدة إنارة جديدة، لتحسين مستوى الرؤية على الطرق العامة.

وشدد المحافظ على رؤساء المراكز والجهات المعنية، بسرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين، والعمل على حلها في أسرع وقت، مؤكداً أن مقياس تقييم أداء المسؤولين هو مدى رضاء المواطنين عن الخدمات المقدمة إليهم، وسرعة الإستجابة لشكواهم وتقديم الحلول الفورية لها.