شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف: الأصول الخارجية للأوقاف في اليونان.. وجاري تقييم الأراضي الزراعية سوقيًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إنه تم الانتهاء حاليًا من حصر الأصول الخارجية التابعة للأوقاف المصرية وتوجد خارج حدود مصر.

وأضاف «جمعة»، في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»، على هامش توقيع بروتوكول تعاون بمقر مجلس الوزراء، أن الأصول الخارجية للأوقاف توجد في اليونان.

وتابع: «أنه جاري حاليًا تقييم الأصول الزراعية المملوكة للاوقاف وفقا للقيمة السوقية والتي لا تعد ثابتة»، مؤكدًا أن هيئة المساحة هي التي تتولى الحصر والتقييم، وليست أي جهات أخرى، وبالتالي سيكون هناك حصر رسمي بالقيمة السوقية وعبر جهات رسمية.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد شهد توقيع بروتوكول تعاون بين وزارتي التضامن الاجتماعي والأوقاف حول دعم الأسر الأكثر فقرًا.

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وقالت الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الأوقاف ستقدم 200 مليون جنيه للأسر في القرى الأكثر فقرًا، وتحسين البنية التحتية وتحسين المباني وتسقيف المسكن وبعض المشروعات التي لها مردود اجتماعي.

وأوضحت في تصريحات لها على هامش توقيع البروتوكول بمقر مجلس الوزراء، أن البروتوكول سيكون إتاحة لفرص العمل ومن خلال صغار المقاولين في هذه القرى، مضيفة أنه تم استخدام 100 مليون من الأوقاف لمواجهة القرى الأكثر فقرًا.

وقال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إنه في ضوء تكليفات الرئيس بدأنا في مشروع سكن كريم بالتعاون بين وزارات الاوقاف والتضامن والاسكان، كما تم تأسيس مساكن الاسر وبمبادرة 3000 سجادة من مصنع دمنهور.

وأضاف سنصرف 100 مليون جنيه من صندوق دعم التعليم ونشارك مع التضامن حتي وصلنا لـ678 أسرة الأكثر احتياجا.

وتابع: نستهدف الوصول إلى مليون أسرة وهو مشروع له أبعاد اجتماعية وصحية مرتبطة بذبح الأضاحي ونستهدف مواجهة الإرهاب الذي يمكن أن يستغل احتياجات الناس.

وقال إن الأوقاف حولت 20 مليون جنيه تم تحويلها إلى صندوق الإعاقة و20 مليون لمبادرة نور حياة.